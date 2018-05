21-Jähriger aus Sillian stirbt im Pustertal

Im Südtiroler Toblach ist am Freitagabend auf der Pustertaler Staatsstraße ein 21-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der gebürtige Villacher, der in Sillian wohnte, war auf der Stelle tot, so die Polizei in Bozen.

Der Unfall passierte um 19.50 Uhr. Der 21-Jährige war Richtung Sillian unterwegs. Laut Polizei prallte der junge Mann mit seinem Motorrad gegen einen Lieferwagen. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, hieß es am Samstag von den Bozner Carabinieri. Im Einsatz waren Notarzt und Freiwillige Feuerwehr Toblach.