Moser Holding schließt Druckerei in Salzburg

Die Moser Holding schließt mit Jahresende ihren Druckerei-Betrieb in Elsbethen bei Salzburg. Ab 2019 werde der Produktionsbetrieb auf die Standorte in Innsbruck und Wels konzentriert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

1.400 Mitarbeiter beschäftigt die Moser Holding, produziert werden unter anderem die Tiroler Tageszeitung, Zeitschriften und mehrere Gratismagazine. Die Mitarbeiter des Standorts Elsbethen seien am Mittwoch frühzeitig informiert, die Gespräche mit Betriebsrat und Belegschaft aufgenommen worden, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Probleme mit technischer Infrastruktur

„In Elsbethen waren wir bei der technischen Infrastruktur zusehends mit Engpässen, unter anderem am Anbietermarkt für Service und Ersatzteile, konfrontiert. In Kombination mit der Markt- und Auftragsentwicklung können wir die hohen Investitionen, die für einen zukunftsweisenden Produktionsbetrieb in Elsbethen notwendig wären, wirtschaftlich leider nicht rechtfertigen“, erklärte Moser Holding-Vorstand Silvia Lieb.

Bei der Intergraphik Innsbruck sowie beim Landesverlag Wels sei es hingegen möglich gewesen, in den vergangenen Jahren in technische Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu investieren.

