Breitenwang: 21-Jähriger brutal niedergeschlagen

Bei einem Streit in Breitenwang wurde ein 21-jähriger Österreicher schwer verletzt. Wegen einer Frau war es zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und dem Bruder des Täters gekommen. Der Bruder des Beteiligten schlug dann zu.

Gegen 20:30 Uhr brach der Streit auf einem Tankstellenparkplatz in Breitenwang aus. Zwischen dem Opfer, dem 21-jährigen Österreicher, und einem Mann kam es zu einem Streit. Es ging um die Freundin des Opfers, mit der der Mann offenbar geflirtet hatte. Als der Bruder dieses Mannes dazukam, blieb es nicht bei der mündlichen Auseinandersetzung: Er schlug dem Opfer mehrmals ins Gesicht, als der 21-Jährige am Boden lag trat er ihm in den Bauch. Dem Opfer blieb keine Zeit zum Reagieren, der 32-jährige Österreicher habe sehr brutal gehandelt, erklärte ein Polizist, das zeige auch ein Überwachungsvideo der Tankstellenkameras.

21-Jähriger schwer verletzt

Das Opfer erlitt einen Jochbeinbruch und mehrere Prellungen sowie Blutergüsse. Der 21-Jährige wurde zuerst ins Krankenhaus Reutte gebracht, für eine Operation musste er nach Innsbruck verlegt werden. Der Täter wird angezeigt, er ist einschlägig vorbestraft. Laut Polizei verharmlost er die Tat, er ist nicht geständig.