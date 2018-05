Suche nach Ideen für Spitalskirche

Bischof Hermann Glettler und die Dompfarre St. Jakob in Innsbruck suchen Ideen für die künftige Ausrichtung der Spitalskirche. Das Gotteshaus in der Maria-Theresienstraße soll neu belebt werden, die Bevölkerung soll mitreden.

Zurzeit ist die Spitalskirche mitten in der Stadt Innsbruck ein Ort der Stille, Gottesdienste finden dort seit dem Abschied des damaligen Kirchenrektors vor knapp einem Jahr nicht mehr regelmäßig statt. Unter dem Motto: „Wir haben die Kirche - du hast die Idee“ ersucht die Dompfarre St. Jakob um Ideenspenden, wie es mit der Spitalskirche künftig weitergehen soll. Abgegeben werden können sie wahlweise im Inneren der Kirche in einer Spendenbox oder auch online an die Dompfarre.

ORF/Hermann Hammer

Bischof Hermann Glettler bittet um das Mitdenken der Bevölkerung. Alle Interessierten sollen die Gelegenheit bekommen, sich einzubringen. Mit der Langen Nacht der Kirchen am 25. Mai soll die Ideensammlung abgeschlossen sein, Mitte Juni werden die Vorschläge dann vorgestellt und diskutiert.

ORF/Hermann Hammer

In der Spitalskirche wird am Freitag den 25. Mai die Lange Nacht der Kirchen in Tirol eröffnet. Am Dienstag hatten Vertreter der Kirchen ebenfalls in dieser Kirche das Programm für die Lange Nacht präsentiert - mehr dazu in Kirchen öffnen Türen für die Lange Nacht.