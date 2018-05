Vor 30 Jahren - „Ein Tirol“-Anschläge

30 Jahre sind vergangen, als in Bozen am 17. Mai 1988 vier Bomben explodiert sind. Diese Attentate waren die letzten einer langen Reihe von Anschlägen die der Terrorgruppe „Ein Tirol“ zugeschrieben wurden.

Die größten Schäden richtete die Bombe vor dem Rai-Sitz am Mazzini Platz an. Die weiteren Bomben explodierten vor dem Banco di Roma, vor der Fiat und vor einem Wohnbaugebäude, in dem italienischsprachige Arbeiterfamilien untergebracht waren. Nur durch einen glücklichen Zufall gab es keine Opfer.

RAI

Kampftruppe „Ein Tirol“

Als Kopf der Kampftruppe „Ein Tirol“ bekannte sich der damals 54-jährige Karl Außerer. Der Südtiroler war bereits in den Sechziger Jahren beim „Befreiungsausschuss Südtirol“ (BAS), der für eine ganze Reihe von Anschlägen verantwortlich gemacht wurde.

RAI

Karl Außerer floh nach Nordtirol. Mit seiner Verhaftung am 3. November 1988 war es mit den Südtirol-Anschlägen dann schlagartig zu Ende. Außerer wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Selbstbestimmungsrecht für Südtirol

Auslöser der ersten Anschlagsserien war die Bestrebung des BAS, einer seperatistischen Organisation, das Selbstbestimmungsrecht für die Südtiroler Bevölkerung zurück zu erlangen. Südtirol wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Italien annektiert und einer Italianisierung unterzogen, die im Verbot der Muttersprache bis hin zur zwangsweisen Übersetzung der Namen gipfelte. Die 1922 an die Macht gekommene faschistische Regierung forcierte diese Entwicklung zusätzlich. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dem ersten Autonomiestatut wurde die Majorisierungspolitik weiterverfolgt.