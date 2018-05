Nach tödlichem Messerstich in U-Haft

Nach wie vor laufen beim Landeskriminalamt Tirol nach einer tödlichen Messerstecherei in Imst die Ermittlungen. Das Tatmotiv des 19-jährigen, mutmaßlichen Täters ist weiter unklar. Dieser sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am späten Dienstagvormittag hat der Haftrichter dem U-Haft-Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Der 19-jährige Imster steht unter dem dringenden Verdacht, für den tödlichen Angriff mit einem Messer auf den 17-jährigen Lehrling aus Vorarlberg verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen gegen ihn laufen wegen des Verdachts des Mordes, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck.

Vernehmungen lassen keine Rückschlüsse zu

Die drei Begleiter des Hauptbeschuldigten wurden auf freien Fuß gesetzt. In den Vernehmungen der vier Beschuldigten und der zwei Begleiter des Opfers gab es laut Landeskriminalamt keine Hinweise auf ein Tatmotiv. Der Hauptbeschuldigte und ein weiterer Beschuldigter verweigerten bisher die Aussage.

Wie berichtet, eskalierte am Sonntag in den frühen Morgenstunden nach einer Veranstaltung ein Streit zwischen drei jungen Männern aus Vorarlberg und vier Einheimischen. Dabei wurde ein 17-jähriger Vorarlberger durch einen Messerstich in die Brust getötet - mehr dazu in Imst: Stich in Brust war für Jugendlichen tödlich.

Link: