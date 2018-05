Mann bei Waldarbeit schwer verletzt

Ein 50-Jähriger hat sich am Montag bei Holzarbeiten in seinem Wald bei Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde laut Polizei vermutlich von einer abrutschenden Baumwurzel mitgezogen.

Dann stürzte er rund 100 Meter über eine steile Schotterrinne ab. Erst nach Stunden wurde der Verletzte von seiner Ehefrau gefunden.

ZOOM.Tirol

Der Unfall hatte sich gegen 8.30 Uhr ereignet. Der 50-Jährige zog sich bei dem Absturz schwere Beckenverletzungen zu. Er konnte sich aber noch selbstständig die rund 100 Meter zurückschleppen. Erst gegen 16.30 Uhr fand ihn seine Ehefrau verletzt und unterkühlt auf. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung und den Notarzt musste der Mann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.