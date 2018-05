Leistbare Häuser für Kolsassberger

Günstigen Wohnraum für ihre Bürgerinnen und Bürger hat die Gemeinde Kolsassberg geschaffen. Eine neue Siedlung mit Einfamilienhäusern entsteht dort mit Hilfe des Tiroler Bodenfonds.

Am Hoferfeld in Kolsassbrerg werden derzeit zehn Einfamilienhäuser gebaut. Eine neue Siedlung auf einer Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern entsteht. Jedes Baugrundstücke ist rund 320 Quadratmeter groß. Es bietet Platz für das Haus, eine Terrasse und einen kleinen Garten rundherum. Der Baugrund kostete 175 Euro pro Quadratmeter.

Gemeinde legt Vergabekriterien fest

„Das ist sehr günstig auch in unserer Lage, weil die Preise stark steigen. Wir sind ja nicht weit weg von Innsbruck. Jeder ist überglücklich über den Preis. Das wird natürlich auch sofort angenommen, wie man sieht“, erklärte Bürgermeister Alfred Oberdanner. Die Vergabekriterien hat die Gemeinde festgelegt. Die Käufer mussten seit 15 Jahren in Kolsassberg gemeldet sowie wohnbauförderungswürdig sein.

ORF

Möglich wurde die Siedlung in Kolsassberg über den Tiroler Bodenfonds, den seit 20 Jahren alle Gemeinden in Tirol nutzen können. Ziel ist es, erschwinglichen Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen. Kolsassberg ist eine von mehreren Gemeinden in Tirol, die über den Tiroler Bodenfonds günstigen Baugrund anbieten.

Bodenfonds arbeitet mit Gemeinde zusammen

Der Bodenfonds ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Er kommt unter anderem an günstige Grundstücke, weil Verkäufer eine Umwidmung von landwirtschaftlichen Nutzgrund in Bauland erhalten, wenn sie weitere Flächen günstig zur Verfügung stellen. „Es läuft so, dass der Bodenfonds entsprechend Grundstücke anschafft. Sie gemeinsam mit der Gemeinde entwickelt. Und auch die Vergabe der Grundstücke in Absprache mit der Gemeinde erfolgt“, sagte der für Raumordnung zuständige Landesrat Johannes Tratter (ÖVP). In Kolsassberg waren die Einfamilienhäuser in kürzester Zeit verkauft.

Link: