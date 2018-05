Reutte kämpft verstärkt gegen Borkenkäfer

Die Bezirkshauptmannschaft Reutte sagt den Borkenkäfern im Bezirk den Kampf an. Weil sich der Schädling in den letzten Jahren besonders rasch vermehrt hat, werden die Waldbesitzer per Verordnung aufgerufen, Schadholz rasch zu entfernen.

Allein in den letzten drei Jahren sei der Schadholzbefall durch Borkenkäfer im Bezirk Reutte von rund 5.000 Festmetern auf 18.000 Festmeter angestiegen, so die Reuttener Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf. Mit den in diesem Jahr außerordentlich hohen Temperaturen habe der Borkenkäfer bereits sehr früh mit der Vermehrung begonnen, deshalb drohe jetzt die Gefahr einer massenhaften Vermehrung.

ORF

Verordnung soll Schadholz verringern

Eine neue Verordnung der Bezirkshauptmannschaft soll das verhindern. Sie soll die Waldbesitzer mit Fristen dazu bringen, Schadholz möglichst rasch aufzuarbeiten. Werden die Fristen nicht eingehalten, müssen die Waldbesitzer die Kosten für eine externe Aufarbeitung tragen. Das Land Tirol und die Bezirksforstinspektion Reutte werden die Eigentümer mit Informationen und finanzell bei der Umsetzung unterstützen, erklärte die Bezirkshauptmannschaft Reutte.

Experten rechnen nach dem langen Winter mit vielen Borkenkäfern. Die Schädlinge können unter der Schneedecke nämlich perfekt überwintern - mehr dazu in Borkenkäfer bedrohen Tiroler Wälder (tirol.orf.at, 21.3.2018)