Fünf illegale Prostituierte aufgegriffen

Die Landespolizeidirektion hat seit einer Woche in Innsbruck die Kontrollen gegen die illegale Prostitution verstärkt. Im Fokus steht besonders die Wohnungsprostitution. Fünf illegale Prostituierte wurden in dieser Woche bereits aufgegriffen.

Den Straßenstrich hat die Polizei in Innsbruck schon länger im Visier. Deshalb habe sich das Problem der illegalen Prostitution jetzt in den Wohnungsbereich verlagert, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.

Polizist gab sich als Freier aus

Bei den Ermittlungen gab sich jeweils ein Polizist als Freier aus. Es wurden Termine vereinbart und nach Einigung über Preis und Leistung gaben sich die Beamten zu erkennen. In allen fünf Fällen wurden die Frauen - übrigens aus unterschiedlichen Ländern von Kolumbien über Rumänien bis Russland - wegen versuchter Prostitutionsausübung sowie wegen fehlender Gesundheitsuntersuchungen bestraft.

Zwei Wohnungen wurden als illegale Bordellbetriebe geschlossen und zwei der Prostituierten nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes vorübergehend festgenommen. Das Visum einer Frau wurde annulliert. Eine der illegalen Bordell-Wohnungen war übrigens auch in einem amtsbekannten Mehrparteienhaus am Mitterweg - mehr dazu in Erfolge gegen illegale Prostitution.

Die Kontrollen gegen illegale Wohnungsprostitution in Innsbruck werden auch in den nächsten Wochen weiter im Fokus der Polizei stehen.