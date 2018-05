Oberhofer für Meinl-Reisinger als NEOS-Chefin

Der Tiroler NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer hat sich für Wiens NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger als Nachfolgerin von Matthias Strolz ausgesprochen. „Sie ist die logische Kandidatin und prädestiniert für den Job. Sie ist ein mordsmäßiges Talent“, sagte Oberhofer der APA.

Oberhofer nimmt an, dass Meinl-Reisinger beim erweiterten Bundesvorstand am Mittwoch als neue NEOS-Chefin gekürt werde. Der Tiroler NEOS-Landessprecher sprach sich auch für Meinl-Reisinger als pinke Spitzenkandidatin bei der kommenden Nationalratswahl aus.

Der Rückzug von Strolz schlage sicher eine Lücke in die pinke Bewegung, meinte der NEOS-Klubobmann im Tiroler Landtag. „Es ist für mich zwar schwer nachvollziehbar, aber es ist ein mutiger Schritt, vor dem ich tiefen Respekt habe“, so Oberhofer. Strolz gehe am vorläufigen Höhepunkt in der Geschichte der NEOS. Die Partei hat bei der Landtagswahl im Februar in Tirol 5,2 Prozent erreicht.

Parteigründer tritt überraschend zurück

Nach sechs Jahren an der Spitze von NEOS hat Matthias Strolz am Montag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Für viele kam die Ankündigung völlig überraschend. Seinen Schritt begründete er mit der „Stimme des Herzens“. Es sei die richtige Zeit für eine „geordnete“ Übergabe - mehr dazu in Überraschender Abschied aus der Politik (news.ORF.at, 7.5.2018)