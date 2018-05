30.000 Besucher kamen zum Gauder Fest

In Zell am Ziller ist am Sonntag der Höhepunkt des Gauder Festes über die Bühne gegangen. 30.000 Zuschauer sowie Trachtenabordnungen aus dem ganzen Zillertal und viele weitere Teilnehmer aus dem In- und Ausland waren heuer vertreten.

Das Gauder Fest hat Jahrhunderte lange Tradition und in Zell spricht man vom größten Trachtenfest des Alpenraums. Von Freitagabend bis Sonntag zählten die Veranstalter über 30.000 Zuschauer.

Gauder Fest

Trachtenumzug als Höhepunkt

Von der Licht ins Dunkel-Gala über die Gambrinus-Rede am Donnerstagabend bis hin zum Ranggeln um den Hogmoar gab es auch heuer wieder viel zu erleben - und das bei idealem Wetter. Höhepunkt war der Trachtenumzug am Sonntag, dem alleine 10.000 Besucher beiwohnten.

Mehr als eineinhalb Stunden übertrug der ORF den Umzug am Nachmittag. 2.500 Mitglieder von Trachtenverbänden, Musikkapellen und Volkstanzgruppen nahmen an dem Fest teil. Naturgemäß versammelt sich auch alles was Rang und Namen hat beim Gauder Fest.

Gauder Fest

Jubiläum wurden ebenfalls gefeiert

Nicht nur die die Bundesmusikkapelle Zell am Ziller feiert mit dem 200-Jahr-Jubiläum ihr langes Bestehen, sondern auch der Zillertaler Blasmusikverband ist dieses Jahr 70 Jahre alt geworden. Deshalb waren auch alle zum Musikbezirk gehörenden Musikkapellen anwesend, um gemeinsam zu spielen.

Gauder Fest

Für Gänsehaut sorgten 720 Musikanten, die gemeinsam die, für den Zillertaler Blasmusikverband komponierte, Musikantenmesse des Tiroler Polizeimusik-Kapellmeisters Michael Geisler bei der Feldmesse darboten

Das Gauderfest ist seit dem Jahr 2014 übrigens auch immaterielles UNESCO-Kulturerbe.

Link: