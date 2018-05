Kind in Telfes von Auto überrollt

Ein 9-jähriges Mädchen ist am Freitag in Telfes von einem Auto überrollt worden. Mit schweren Verletzungen wurde das Kind in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nähere Details zum Unfallhergang werden derzeit ermittelt.

Laut ersten Informationen der Polizei dürfte das Mädchen auf der Straße gespielt und sich hingekniet haben. Ein Autofahrer hat das Mädchen dann offenbar übersehen. Die 9-jährige wurde in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht.