Polizisten bei Festnahme ins Bein gebissen

Unglaublich aggressiv ist am Donnerstag in Oberlangkampfen (Bezirk Kufstein) ein Mann auf Polizisten losgegangen. Seine Frau versuchte seine Festnahme zu verhindern und biss dabei einem Polizisten ins Bein. Zuvor bedrohte der 50-Jährige seine Nachbarin.

Gegen 14.00 Uhr warf der schon amtsbekannte 50-Jährige in Oberlangkampfen eine Gewehrpatrone in den Garten seiner Nachbarin. Dabei merkte er an, dass diese Patrone für sie bestimmt sei. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, bedrohte der schwer alkoholisierte Mann auch diese und ging dann auf sie los. Er versuchte, sich der Festnahme zu widersetzen, wurde aber schlussendlich doch festgenommen.

Frau wollte Festnahme durch Gewalt verhindern

Seine ebenfalls schwer alkoholisierte, 32-jährige Frau biss einem Polizisten in das Bein und verletzte eine Polizistin am Unterarm. Auch die Frau wurde daraufhin festgenommen. Beide wurden zur Polizeiinspektion Wörgl gebracht. Der 50-Jährige bleibt vorerst in Polizeigewahrsam, seine Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.