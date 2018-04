Stichwahlen: Endspurt für Wahlkarten

Für die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag läuft der Countdown. Wer per Wahlkarte seine Stimme abgeben will, muss die Fristen dafür beachten. Schon am Freitag müssen die Wahlkarten bei der Stadtgemeinde eintreffen.

Schriftlich kann eine Wahlkarte für die Innsbrucker Bürgermeister-Stichwahl noch bis Mittwoch gestellt werden. Möglich ist dies über das Interne, per Post oder Fax. Danach kann man nur mehr persönlich direkt im Wahlkartenbüro der Stadt Innsbruck - bis Freitag 14.00 Uhr - eine Wahlkarte besorgen und sie auch gleichzeitig ausfüllen. Denn der Freitag ist auch zugleich die Frist, bis zu der die Wahlkarten mit dem ausgefüllten Stimmzettel wieder bei der Stadt eintreffen müssen. Damit ist die Stimme für die Bürgermeister-Stichwahl auch wirklich gültig und kann gezählt werden.

Briefweg muss mit eingerechnen werden

Briefwähler müssen dabei den Postweg mit einrechnen. Die Wahlkarte kann man bis Freitag sonst auch direkt bei der Stadt abgeben. Wer auch diese Frist versäumt, dem bleibt nur mehr das zuständige Wahllokal am 6. Mai, also am Wahlsonntag.

Für die erste Runde der Bürgermeisterwahl vor gut einer Woche hat es mehr als 8.000 Wahlkarten-Anträge gegeben. Wahlberechtigt sind rund 104.000 Bürger in Innsbruck.

