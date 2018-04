Passant von Zillertalbahn mitgeschleift

In Fügen hat sich am Samstag ein schwerer Unfall mit der Zillertalbahn ereignet. Ein 61-jähriger alkoholisierter Deutscher wurde beim Einfahren der Bahn in den Bahnhof mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt.

Kurz vor 16.00 Uhr bemerkte der Lokführer beim Einfahren in die Haltestelle Gagering, dass dort ein Mann auf den Gleisen saß. Er gab mehrere Pfiffe ab und leitete eine Vollbremsung ein, laut Polizei blieb der Mann dennoch auf dem Gleis sitzen.

ZOOM-Tirol

Der Deutsche wurde dann vermutlich vom Schneepflug der Lok erfasst, rund drei Meter mitgeschleift und kam dann am Bankett neben der Lok zu liegen. Eine zufällig am Unfallort vorbeikommende Ärztin versorgte den Mann, anschließend wurde er ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.