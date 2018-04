Investment-Betrüger in Mexiko verhaftet

Ein 40-jähriger mutmaßlicher Betrüger aus Österreich ist in Mexiko festgenommen worden. Der Mann soll auch in Tirol Menschen betrogen haben. Insgesamt soll er mit Investment-Betrug mehr als 700.000 Euro kassiert haben.

Bundeskriminalamt-Sprecherin Silvia Kahn erklärte auf APA-Anfrage am Samstag, dass das Landeskriminalamt Tirol Ermittlungen gegen den 40-Jährigen eingeleitet hatte. Im Dezember des vergangenen Jahres griff das Bundeskriminalamt auf Ansuchen des LKA Tirol unterstützend ein. Ende 2017 erging ein europäischer und ein internationaler Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs.

Der 40-Jährige geriet in die Schlagzeilen, als er sich per Taxi quer durch Europa chauffieren ließ. Dem Zeitungsbericht zufolge wurde der 40-Jährige in Zusammenarbeit mit US-Kollegen des FBI in der Stadt Cancun im Südosten Mexikos festgenommen. In seinem Haus wurden auch mehrere Waffen sichergestellt.