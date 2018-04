April war sehr warm, trocken und sonnig

In Tirol ist der zu Ende gehende April überdurchschnittlich warm, sonnig und trocken gewesen. Besonders in Nordtirol blieben Regen und Schneefälle deutlich unter dem langjährigen Mittel zurück, wie die Auswertung der ZAMG zeigt.

Um 63 Prozent blieben die Niederschläge in Nordtirol unter dem Durchschnitt. In Osttirol hingegen verfehlten Regen und Schnee mit einem Minus von fünf Prozent nur knapp den Mittelwert.

ZAMG

In Tirol gehört dieser April zu den Wärmsten in der Messgeschichte, auch wenn die Temperaturabweichung mit einem Plus von 3,7 Grad nicht ganz so extrem ausfiel wie im österreichischen Durchschnitt, wo es ein Plus von 4,6 Grad gab. Damit ist dieser Monat in Österreich der wärmste April seit dem Jahr 1800.

ZAMG

Dass es in Tirol nicht ganz so extrem war, zeigt unter anderem, dass St. Leonhard im Pitztal mit einer positiven Temperaturabweichung von „nur“ 2,1 Grad der relativ kühlste Ort in Österreich war. Die höchste Temperatur im bisherigen April wurde am 20. in Jenbach mit 29,4 Grad gemessen. Kaum verwunderlich ist, dass der April auch sehr sonnig war. Um 36 Prozent mehr Sonnenschein gab es in Tirol als in einem Durchschnittsapril.