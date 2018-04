Mann stürzte am Ortler in den Tod

Auf dem Ortler in Südtirol ist am Mittwoch ein 46-jähriger Mann in den Tod gestürzt. Der Familienvater aus dem Sarntal war beim Abstieg kurz unterhalb des Gipfels gestolpert.

Der Mann stürzte daraufhin rund 700 Meter in die Tiefe. Die Bergrettung Sulden konnte den Verunglückten nur mehr tot bergen. Der Mann war mit einem Freund unterwegs gewesen.