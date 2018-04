Drohende Abschiebung sorgt für Protest

Eine drohende Abschiebung sorgt in Osttirol für Protest. Eine fünfköpfige Familie aus Dagestan, die schon seit mehr als fünf Jahren in Lienz lebt, muss per Bescheid ins Rückkehrzentrum nach Schwechat.

Laut behördlichem Bescheid muss die fünfköpfige Familie Magomedov zurück in ihre Heimat Dagestan, eine Teilrepublik Russlands im nördlichen Kaukasus. Dem Mann wurde nicht geglaubt, dass er dort mit dem Leben bedroht wird. Seine Frau Nasibat hört aber von ihrer Familie am Telefon anderes. In Dagestan seien viele junge Männer verschwunden und das könne auch ihrem Mann passieren. Zu ihrer Mutter komme immer wieder die Polizei und frage nach der Tochter und ihrem Mann.

ORF

Der Mann hat mehrere Stellenangebote in der Tasche und unter anderem beim Dolomitenlauf bewiesen, dass er anpacken kann. Jetzt ist er wegen massiver Selbstmordgefährdung im Bezirkskrankenhaus Lienz. Die gesamte Familie leidet unter Angstzuständen wegen der drohenden Abschiebung, so Nasibat. Die älteste Tochter könne wie sie selbst auch in der Nacht nicht schlafen, schreie und weine.

Jurist hofft auf Aufhebung der Bescheide

Der Matreier Jurist Sepp Brugger hofft, dass auch mit rechtlichen Mitteln die drohende Abschiebung der Familie noch abgewendet werden kann, die in Lienz als bestens integriert gilt. Er habe ein großes Vertrauen in den Rechtsstaat. „Wenn die Verfahren ordnungsgemäß abgewickelt werden, müssten die Mandatsbescheide aufgehoben werden.“ Im Internet wird in den nächsten Tagen eine Online-Petition zum Verbleib der Familie gestartet.