SPÖ-Jugend für Rücktritt der Parteispitze

Die Sozialistische Jugend (SJ) und der Verband Sozialistischer Studenten (VSSTÖ) haben am Dienstag den Rücktritt von SPÖ-Innsbruck-Parteichef Helmut Buchacher und Spitzenkandidatin Irene Heisz gefordert. Dienstagabend tagt der Parteivorstand.

Nach dem „schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte der Innsbrucker SPÖ“ forderte die Parteijugend Spitzenkandidatin Irene Heisz und Parteiobmann Helmut Buchacher auch zum Verzicht auf alle Mandate auf. Spitzenkandidatin Heisz sei von Anfang an chancenlos gewesen, heißt es.

Neuanfang durch Verjüngung

Das Wahlergebnis habe gezeigt, dass die SPÖ „nur mit einem klaren linken und kompetenten Auftritt“ erfolgreich sein kann, was mit Heisz und Buchacher offensichtlich nicht möglich ist, schoss VSSTÖ-Vorsitzende Eva Steibl scharf gegen die Parteifreunde. Deshalb müsse jetzt ein Schnitt gemacht werden, um einen Neuanfang und eine Verjüngung der Stadtpartei voranzutreiben.

Dienstagabend tagt der Parteivorstand. Helmut Buchacher hat am Montag erklärt, bleiben zu wollen. Sollte es aber die „leisesten Andeutungen“ geben, dass er nicht mehr der richtige Mann an der Spitze der Innsbrucker SPÖ sei, werde er in den Gremien die Vertrauensfrage stellen, sagte er der APA. Die SPÖ war mit 10,32 Prozent nur noch auf dem fünften Platz gelandet - mehr dazu in Vorerst keine Konsequenzen bei ÖVP und SPÖ.