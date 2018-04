Nairz und Messner in Nepal geehrt

Den Bergsteigerlegenden Reinhold Messner und Wolfgang Nairz ist am Donnerstag in Kathmandu eine große Ehre zuteil geworden. Der Tourismusminister zeichnete sie für ihre Verdienste um den Fremdenverkehr in Nepal aus.

Ein Medienaufgebot dieses Ausmaßes erlebt Nepals Tourismusministerium selten. Den Teilnehmern der Everest-Expedition 1978 wurden am Donnerstag Urkunden überreicht - für ihre Liebe zum Himalaya-Land, für ihre Meriten um den Tourismus. Seit 1972 sind Messner und Nairz immer wieder in Nepal unterwegs.

Große Freude bei Geehrten Messner und Nairz nahmen die Ehrung mit großer Freude an. Fast ein Leben lang sind sie mit Nepal eng verbunden.

Sozialprojekte und Entwicklungshilfe

Nepals Tourismusminister bedankte sich auch für die vielen sozialen Projekte im Land, die vor allem von Reinhold Messner und Wolfgang Nairz gefördert wurden. Wie berichtet wurde jüngst ein vom Erdbeben 2015 zerstörtes Spital wieder aufgebaut - mehr dazu in Tiroler wollen in Nepal helfen. Im Zuge der Nepal-Hilfe hat Nairz seit Jahrzehnten Nepalesen nach Österreich vermittelt.

In erster Linie auf Berghütten lernten diese dort, die Bedürfnisse westlicher Bergsteiger kennen. Mit diesem Wissen und dem verdienten Geld konnten sich etliche dieser Sherpas in Nepal eine eigenen Existenz aufbauen.

Vor 40 Jahren fand die nahezu mythische Everest-Expedition statt. Die jetzige Reise der Nostalgie der Teilnehmer von damals endet am Freitag. Die spannendsten Eindrücke dieser Reise zeigt Siegfried Giuliani am 6. Mai in einem „Österreich Bild“ in ORF 2.