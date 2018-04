Zwei Kirchenstatuen gestohlen

Im Unterland sind Anfang April gleich zwei Kirchenstatuen aus Kirchen oder Kapellen gestohlen worden. Einmal aus einer Wallfahrtskirche in St. Ulrich am Pillersee und eine zweites Mal aus einer Kapelle in Ellmau.

Im Altarraum der Wallfahrtskirche St. Adolari in St. Ulrich am Pillersee fehlt seit einiger Zeit das Jesuskind der Maria Loretto Statue. Es muss laut Ermittlungen der Polizei zwischen 3. und 10. April gestohlen worden sein. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden im mehrstelligen Eurobetrag.

Polizei

Ebenefalls auf der Suche nach einer Kirchenstatue ist das Landeskriminalamt in Ellmau. Dort haben Unbekannte in der Zeit zwischen 23. März und 12. April aus der Annakapelle eine Kinderstatute von der Gesamtstatue „Schutzengel mit Kind“ entwendet. Hier beläuft sich der Schaden auf einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag. Das Landeskriminalamt Tirol ersucht um zweckdienliche Hinweise unter 059133 / 70 3333 bzw. 70 3351.

Polizei

Am Freitag wurde auf einem Waldweg in Pflach ein Opferstock gefunden. Es handelt sich um eine Holzkiste mit einem laminierten Schild, auf dem „Kerzen für Weihnachten“ steht. In diesem Fall bittet die Polizei Reutte um Hinweise.