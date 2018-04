Italiens Frächter machen Druck auf Rom

Der italienische Frächterverband ANITA verschärft den Druck auf die Regierung in Rom für Schritte gegen die Lkw-Blockabfertigungen in Tirol. Sie sprechen von einer massiven Benachteiligung Italiens.

„Über die Alpen rollt die italienische Wirtschaft. 70 Prozent der Waren passieren die Alpenpässe, deren Befahrbarkeit eine Priorität für Italien sein muss“, so ANITA-Präsident Thomas Baumgartner in einer Presseaussendung am Freitag.

Der Verband rief die italienische Regierung auf, dringend Schritte gegen die „einseitigen Maßnahmen Tirols“ zur Einschränkung des Lkw-Verkehrs zu ergreifen. Die Förderung des Bahnverkehrs als Alternative zum Straßentransport sei zwar wichtig. „Das Angebot muss jedoch den Bedürfnissen nach Qualität, Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähigen Kosten entsprechen, die die Kunden verlangen. Das heutige Bahnsystem ist von diesen Zielen noch weit entfernt“, so Baumgartner.

Rund 25 Blockabfertigungen dieses Jahr

In Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verkehrsabteilung des Landes Tirol wurden für heuer rund 25 Termine fixiert, an denen es Lkw-Blockabfertigungen geben wird. Diese dienen laut Landeshauptmann Günther Platter in erster Linie der Verkehrssicherheit entlang der Inntalautobahn - mehr dazu in Termine für 25 Blockabfertigungen stehen.