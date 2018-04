Swarovski Optik baut um 29 Millionen aus

Die Swarovski Optik mit Sitz in Absam investiert nach erfolgreichen Geschäftsjahren mit Umsatzsteigerungen heuer in die Infrastruktur. 29 Millionen Euro werden in den Neubau von Produktions- und Bürogebäuden investiert.

In den letzten sieben Jahren ist der Umsatz bei Swarovski Optik von 90 auf über 146 Millionen Euro gestiegen. Über 220 zusätzliche Mitarbeiter wurden eingestellt - allein in diesem Jahr waren es schon 36. Nicht zuletzt auch deshalb aber auch weil die Auftragslage sehr erfreulich sei, wird ausgebaut.

Neue Veredelungsanlage und moderne Büros

Errichtet wird zum einen ein neues Produktionsgebäude im Osten des Firmengeländes, in dem neben einer Eloxalanlage der neuesten Generation für die Oberflächenveredelung von Aluminium weitere Räumlichkeiten für die Optikfertigung, Montage der Geräte sowie eine Technikzentrale entstehen. Im Bürogebäude werden 60 neue moderne Arbeitsplätze entstehen.

Marktführerschaft verteidigen als Ziel

Nachhaltiges Wachstum am Standort Absam ist für die Firmen-Chefin Carina Schiestl-Swarovski oberstes Ziel: „Als Familienunternehmen mit starken Wurzeln in Tirol denken wir langfristig und stehen für den Fortbestand über Generationen." Swarovski Optik ist nach eigenen Angaben Marktführer für hochwertige Ferngläser, Teleskope und Zielfernrohre. Das 1949 gegründete Unternehmen ist Teil des Swarovski Konzerns mit Hauptsitz in Wattens.

