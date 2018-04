Nach 100 Einbrüchen: 31-Jähriger angeklagt

Nach zwei Einbrüchen in ein Waffengeschäft im August in Innsbruck hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 31-jährigen Mann erhoben. Er muss sich Ende Mai wegen über 100 Einbrüchen vor Gericht verantworten.

Die Anklage lautet auf gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl. Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben haben, soll der Mann unter anderem für die zwei Einbrüche in das Waffengeschäft in Innsbruck verantwortlich sein, damals wurden sieben Faustfeuerwaffen, Munition und Bargeld gestohlen – mehr dazu in Erneut Einbruch in Waffengeschäft.

zeitungsfoto.at

Teilweise mehrere Einbrüche täglich

Zwischen August 2017 und seiner Festnahme am 9. November soll der Angeklagte insgesamt über 100 Einbruchsdiebstähle verübt haben. Zum Teil mehrmals täglich soll er es in Tirol, in Vorarlberg und zuletzt im Burgenland auf verschiedene Geschäftslokale abgesehen haben und insgesamt rund 30.000 Euro Bargeld erbeutet haben.

Der Mann ist geständig und begründet die Taten laut Staatsanwaltschaft mit seiner Spielsucht. Im Falle eines Schuldspruches drohen ihm bis zu fünf Jahren an Freiheitsstrafe.