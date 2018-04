Tödlicher Arbeitsunfall in Zirl

Am Donnerstagvormittag ist ein 58-jähriger Einheimischer bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann führte Arbeiten am Dach aus, als er aus ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und acht Meter in die Tiefe stürzte.

Gegen 10.00 Uhr kam es zu dem tödlichen Unfall. Der Einheimische war bei der Baustelle seines Hauses in Zirl damit beschäftigt, Paletten am Dach entgegen zu nehmen. Die Paletten wurden mit einem Lkw-Kran auf das Dach gehoben.

zeitungsfoto.at

Nach der ersten Palette wurde der Kran wieder eingefahren, als der 58-Jährige plötzlich das Gleichgewicht verlor und vom Dach stürzte. Er fiel auf ein betoniertes Garagendach und zog sich tödliche Verletzungen zu.