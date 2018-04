Paar reanimierte lebloses Kind

In einem Hotelschwimmbad in Fügen im Zillertal (Bezirk Schwaz) hat ein Ehepaar einem Kleinkind das Leben gerettet. Die Dreijährige trieb leblos im Wasser, dem Ehepaar gelang eine erfolgreiche Reanimation.

Das kleine Mädchen aus der Schweiz war gemeinsam mit seinen Eltern im Schwimmbad. Als der Vater am späten Nachmittag in Richtung Dusche ging, bemerkte er, dass seine Tochter nicht mehr in seiner Nähe war. Er eilte in den Badebereich zurück und sah das Mädchen reglos im Wasser treiben. Gleichzeitig rutschte der Vater aus, stürzte und zog sich dabei vermutlich eine Rückenverletzung zu.

Schweizer Paar reagierte rasch

Ein im Wasser befindlicher Gast - ein Kinderarzt aus der Schweiz - zog das Kind aus dem Wasser und begann mit seiner Frau - einer Intensivpflegerin - unverzüglich mit der Wiederbelebung. Nach kurzer Zeit kam das Kind wieder zu sich. Die Dreijährige dürfte den Zwischenfall ohne Folgeschäden überlebt haben. Zur Beobachtung wurde das Mädchen in die Klinik Innsbruck gebracht.