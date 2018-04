Kuttin nicht mehr ÖSV-Cheftrainer

Der Cheftrainer der österreichischen Skispringer, Heinz Kuttin, hört auf. Dies teilte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck mit. Mario Stecher folgt Ernst Vettori als sportlicher Leiter.

Kuttin habe von sich aus seine Tätigkeit beenden wollen, betonte Schröcksnadel. „Es tut mir leid“, meinte der Präsident. Schließlich laufe der Vertrag des Kärntners noch bis einschließlich der Heim-WM 2019.

Rücktritt aus eigenem Wunsch

Der ÖSV-Präsident zeigte Verständnis für den Schritt Kuttins, der nach einer Saison ohne Weltcupsieg und Olympiamedaille in die Kritik geraten war. Dieser habe auf die „ganzen Diffamierungen“ hingewiesen, auch seine Familie sei „attackiert“ worden. „Manchen Menschen sind eben sensibler. Das bitte ich auch die Medien zu berücksichtigen“, so Schröcksnadel.

APA/BARBARA GINDL

Stecher folgt Vettori als sportlicher Leiter

Bei der Pressekonferenz wurde auch bekannt, dass Mario Stecher neuer sportlicher Leiter des ÖSV im Bereich Ski nordisch wird. Vettori habe schon länger das Gefühl gehabt, dass er sich „verändern“ wolle, sagte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel.

„Ich will eine klare Linie vorgeben - bis hinunter zum Nachwuchs“, sagte der ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesende Stecher. Im Springerbereich seien klarerweise „Fehler passiert“, meinte der 40-Jährige in Bezug auf das schlechte Abschneiden der heimischen Adler in der vergangenen Saison.