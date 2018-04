25 Prozent weniger Arbeitslose in Tirol

Österreichweit ist im März die Zahl der Arbeitslosen rückläufig gewesen, am stärksten war der Rückgang in Tirol (-25,4 Prozent). Das AMS führt das vor allem auf den Ostertermin Ende März und die gute touristische Auslastung zurück.

Die Arbeitslosenquote lag im März bei 4,3 Prozent, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 5,9 Prozent. 15.433 Personen waren mit Stichtag 31. März in Tirol als arbeitslos vorgemerkt, heißt es beim Arbeitsmarktservice (AMS) Tirol. Von dem Aufschwung haben diesmal auch Langzeitarbeitslose und Personen mit Pflichtschulabschluss profitiert.

Starker Rückgang im Bezirk Kitzbühel

Besonders in Berufen in der Fremdenverkehrs- (-42,6 Porzent), Hilfsberufs- (-20,6 Prozent) und Handelsbranche (-21,3 Prozent) war der Arbeitslosenrückgang stark. Nach Regionen sank die Zahl der vorgemerten Arbeitslosen vor allem in den Bezirken Kitzbühel (-36,5 Prozent), Reutte (-36,3 Prozent) und Imst (-34,5 Prozent).

Tirol sei damit „auf dem besten Weg zur Vollbeschäftigung“, so Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und die zuständige Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) in einer Aussendung.

