Vater „vergaß“ Töchter an Raststätte

Auf der Fahrt zum Gardasee hat ein Vater aus Deutschland an einer Raststation in Bayern seine beiden Töchter unabsichtlich zurückgelassen. Erst als er am Brenner war, konnte er von der alarmierten Polizei telefonisch erreicht werden.

Der 47-jährige Deutsche aus Nordhessen war mit seinen Töchtern in der Nacht auf Samstag Richtung Süden gestartet. Nach einigen Stunden Fahrt legte er in Holzkirchen südlich von München einen Tankstopp ein und bemerkte offenbar nicht, dass seine Töchter im Alter von zehn und 14 Jahren diese Gelegenheit nutzten, um auf die Toilette zu gehen. Als er losfuhr, schaute er deshalb gar nicht nach, ob die Töchter hinten im Auto waren. Als die Kinder von der Toilette zurück kamen, war ihr Vater bereits weitergefahren.

48 Anrufversuche

Die Kinder konnten der alarmierten Autobahnpolizei lediglich die Telefonnummer der Mutter zu Hause im nordhessischen Baunatal geben, da sie die Mobilfunknummer ihres Vaters nicht wussten. Als die Mutter schließlich erreicht wurde und die Mobilnummer ihres Mannes vorlag, tippten sich die Beamten die Finger wund. Nach 48 Anrufversuchen meldete sich der 47-Jährige schließlich Samstagfrüh bei der Einsatzzentrale in Rosenheim.

Der Mann war mittlerweile am Brenner und hatte immer noch nicht bemerkt, dass er die Kinder nicht mehr im Auto hatte.