Wanderer abgestürzt - tot

Zu einem tödlichen Alpinunfall ist es am Freitag am späten Nachmittag in Kufstein gekommen. Ein deutscher Wanderer stürzte über steiles Gelände und kam dabei ums Leben.

Der 68-jähriger Deutsche war am Freitag alleine unterwegs. Beim Abstieg aus dem Kaisertal in Richtung Eichelwang verlor er aus noch ungeklärter Ursache gegen 18.00 Uhr die Kontrolle. Er stürzt rund 100 Meter in die Tiefe.

Eine Passantin entdeckte den Abgestürzten und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen und auf einem nahen Feld wiederbelebt. Anschließend wurde der 68-Jährige ins Klinikum nach Rosenheim geflogen. Dort erlag er aber wenig später seinen schweren Kopf- und Brustverletzungen.

Sturz in Gletscherspalte im Pitztal

Riesenglück hingegen hatte eine 46-jähriger Deutscher Freitagnachmittag im freien Skiraum am Pitztaler Gletscher. Der Mann stürzte in eine gut sichtbare Gletscherspalte. Er kam allerdings nach rund 10 Metern auf einer Schneebrücke zu liegen. Er konnte unverletzt geborgen werden.