Frühjahrsputz auf 50 Tunnelkilometern

Der Frühjahrsputz steht nicht nur in den Tiroler Haushalten an, sondern auch in den Straßentunnels im ganzen Land. Nach den staubigen und salzreichen Wintermonaten müssen die Röhren mitsamt der Technik gründlich gereinigt werden.

Es ist eine echte Herkulesaufgabe für die Straßenmeistereien in Tirol. Denn mit 163 Straßentunnel in Tirol hat unser Bundesland wegen der Topographie besonders viele davon - insgesamt sind es rund 50 Tunnelkilometer, die gereinigt werden müssen.

Salz und Staub setzen Tunneleinrichtung zu

Die Wintermonate setzen Ventilatoren und Lüftern mit Feinstaub und Salzablagerungen besonders stark zu. Der Schmutz beeinträchtigt auch Sicht und Reflexion. Verkehrszeichen und Notrufzellen müssen sauber gemacht werden, Sensoren für die Luftgütemessung oder die Video -und Lautsprecheranlagen werden gereinigt und überprüft - genauso wie die Feuerlöscher.

Asfinag

Pro Tunnel sind nach Auskunft des für die Straßenerhaltung in Tirol zuständigen Bernd Stigger etwa zehn Mitarbeiter der Straßenmeistereien, des Landes und Spezialfirmen im Einsatz. Gearbeitet wird nach den Osterfeiertagen großteils in der Nacht, um notwendige Tunnelsperren für die Reinigungsarbeiten so kurz wie möglich zu halten.