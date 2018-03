Bewegliches Andenken an die Leiden Jesu

Eine besondere Fastenkrippe gibt es im Moritzen-Kirchlein bei Telfs. Die Figurengruppen der Krippe sind teilweise beweglich. Früher gab es bei der Krippe sogar zwei Tiere, die Wasser speien konnten.

Fastenkrippen sind vor Ostern in vielen Tiroler Kirchen zu sehen. Mit viel Liebe zum Detail stellen sie Szenen vom Leiden und Tod Christi dar. Die Fastenkrippe in Telfs mit ihren beweglichen Figuren dürfte aber in Tirol einzigartig sein, sagt der Mesner von St. Moritzen Andreas Trostberger.

Die Fastenkrippe steht schon seit etwa 150 Jahren in der Kirche auf dem ehemaligen Pestfriedhof. 14 Stationen stellt die Krippe dar, sechs Figurengruppen davon bewegen sich. Nur ein Schalter muss gedrückt werden um den Mechanismus zu starten. Dann setzen sich die Figuren in Bewegung.

Bewegte Krippe Sechs Figurengruppen der Krippe können sich bewegen, angetrieben werden sie mit Strom aus Sonnenenergie.

Seit kurzem wird die Krippe mit Photovoltaik-Strom betrieben, davor war es eine Batterie und in früherer Zeit konnte man die Krippe wie ein Uhrwerk aufziehen. Ein Wal und ein Drache konnten damals auch Wasser speien.

Im Jahr 2001 wurde in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag in die Kirche eingebrochen, weiß Trostberger. Dabei seien alle Originalfiguren gestohlen worden. Der Holzschnitzer Josef Jehle aus Kappl im Paznaun schnitzte danach alle Figuren wieder originalgetreu nach.