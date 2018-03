Bundesforste vergeben immer mehr Baurechte

Die Vergabe von Baurechten und Baupachtverträgen durch die Österreichischen Bundesforste hat im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Auch in Tirol gelangten immer mehr Baurechte zur Ausschreibung.

Im Zuge eines Baurechts darf auf einem fremden Grundstück ein Gebäude errichtet werden. Im privaten Bereich werden die Baurechte meist auf 90 bis 100 Jahre, im gewerblichen Bereich auf 50 bis 60 Jahre vergeben. So können sich viele den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Für die Bundesforste sind dadurch zuletzt die Erlöse um rund ein Drittel gestiegen.

Kaum Baurecht an Private vergeben

In Tirol entstehen so in Obsteig aktuell 25 Wohnungen der Neuen Heimat. In Umhausen werden 20 Kleinwohnungen gebaut und auch in Achenkirch sollen neun Wohnungen entstehen. In Tirol wurde zuletzt nur ein Baurecht an Private vergeben. in Schwaz wird auf 300 Quadratmetern ein Altbestand auf Baurechtsbasis genutzt.

Links: