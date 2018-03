Noch Potenzial bei Holzgewinnung in Tirol

In Tirol profitieren etwa 30.000 Einkommensbezieher vom Werkstoff Holz. Dennoch gibt es noch Potenzial, denn in Tirol würden derzeit nur etwa 70 Prozent der möglichen Holzmenge entnommen, heißt es bei Pro Holz.

Tirol ist zu etwa 40 Prozent bewaldet und die Holzgewinnung sowie Holzverarbeitung sorgen in Tirol für viele Arbeitsplätze. Rüdiger Lex von Pro Holz nennt dazu einige Zahlen: Es gebe in Tirol über 800 Tischlereibetriebe und 200 Zimmereibetriebe, sowie 200 Betriebe in der Säge- und Holzindustrie. In Tirol habe man bedeutende Holzbearbeitungsmaschinen-Hersteller sowie Hersteller von Traktoren oder Seilwinden, die man für die Holzernte brauche. Pro Holz ist eine Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft.

Hermann Hammer

Gefahr durch Borkenkäfer

Zu einer Gefahr für die Wälder in Tirol könnte heuer aber der Borkenkäfer werden. Der lange Winter hat laut Experten die Zahl der Schädlinge kaum reduziert, unter der Schneedecke konnten sie nämlich perfekt überwintern - mehr dazu in Borkenkäfer bedrohen Tiroler Wälder.