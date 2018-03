Doppelpass: Rom verstimmt über Treffen in Wien

Südtiroler Landtagsabgeordnete treffen sich am Freitagnachmittag zu Gesprächen über den Doppelpass mit Österreichs Außenministerin und Innenminister in Wien. Der italienische Botschafter boykottiert das Meeting.

Laut Einladung sind die Fraktionssprecher des Südtiroler Landtags zum „Gedankenaustausch“ im Außenministerium in Wien. Am Freitagnachmittag soll über die mögliche zusätzliche Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler diskutiert werden. Vorgesehen ist ein Treffen der Südtiroler mit Außenministerin Karin Kneissl und auch mit Innenminister Herbert Kickl.

Dass aber die Südtiroler überhaupt eingeladen wurden, missfällt der italienischen Diplomatie, daran ändert auch die vorsichtige Formulierung „Gedankenaustausch“ nichts. Ohnehin steht Italien dem Ansinnen Doppelpass für Südtiroler sehr skeptisch gegenüber. Das geplante Treffen bezeichnete Außenminister Angelino Alfano vor wenigen Tagen als „unverständlich“. Der italienische Botschafter wird deshalb nicht am Meeting teilnehmen. Eine Diskussion über den möglichen Doppelpass müsse einzig zwischen den beiden Regierungen Italiens und Österreichs und nicht auf gleichberechtigter Ebene mit Südtirol stattfinden, heißt es pikiert aus Rom.

ORF

Italienische Abgeordnete boykottieren Treffen

Auch die italienischsprachigen Landtagsabgeordneten aus Südtirol werden der Gesprächsrunde im Außenministerium fernbleiben. Alessandro Urzi, der für die italienische Mitte-rechts-Partei Alto Adige nel cuore im Südtiroler Landtag sitzt, ist zwar nach Wien gereist, aber nur, um dort in einer Pressekonferenz seinen Boykott und die Ablehnung des italienisch-österreichischen Doppelpasses kundzutun. Er bezeichnete diesen einmal mehr als „Schaden für die Autonomie Südtirols“.

APA

Informationen über weiteres Vorgehen erwünscht

Die Südtiroler Landtagsabgeordneten, die am Treffen teilnehmen wollen, erwarten sich Informationen über den Stand der Umsetzung des Gesetzesvorhabens vonseiten der österreichischen Regierung. Der Grüne Landtagsabgeordnete Hans Heiss will aber auch seine Bedenken vorbringen. Sven Knoll, Vertreter der Süd-Tiroler Freiheit, erhofft sich, dass Wien so bald wie möglich eine Arbeitsgruppe einsetzt, welche die Bedingungen für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft erarbeitet.

SVP-Obmann Achammer wird ebenfalls an dem Treffen teilnehmen, er ist um diplomatische Beruhigung bemüht: die österreichische Bundesregierung habe angekündigt, in Sachen Doppelpass die Abstimmung mit der italienischen Regierung zu suchen.