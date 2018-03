Neue Forschungsgesellschaft mit Sitz in Tirol

Die neu gegründete Österreichische Gesellschaft für Stammzellenforschung bekommt ihren Sitz in Innsbruck. Der an der Universität Innsbruck lehrende Stammzellenforscher Frank Edenhofer ist erster Präsident der neuen Gesellschaft.

Mit der Gesellschaft, die gemäß dem in der Forschungswelt vorherrschenden Englisch auch Austrian Society for Stem Cell Research (ASSCR) heißt, sollen die Akteure der Stammzellenforschung in Österreich vernetzt werden.

Edenhofer ist Stammzellenforscher am Institut für Molekularbiologie der Universität Innsbruck. Laut ihm kommt die Gründung der Gesellschaft noch zur rechten Zeit, um die Revolution in der Biomedizin mitzugestalten. Die Stammzellenwelt werde nicht auf Österreich warten, so der aus München stammende Wissenschaftler.

Disziplinen werden vernetzt

Zentrale Aufgaben der Gesellschaft werden laut Edenhofer sein, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die Fördersituation zu verbessern. Ein wesentliches Ziel der Gesellschaft sei, einen interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaftlern, Patienten und Ärzten zu fördern - und das unter Einbezug von Politikern, Meinungsbildnern oder Lehrenden. Die Stammzellenforschung habe ein phantastisches Potenzial, schwärmt Edenhofer, „es gibt viel zu tun“.

