Lehrgänge für Angehörige Demenzkranker

Die Caritas Tirol bietet Lehrgänge für Angehörige von Demenzkranken an. Je älter die Bevölkerung wird, desto mehr steigt auch die Anzahl der an Demenz erkrankten. Ihre Pflege ist für die Angehörigen eine große Herausforderung.

Oftmals fühlen sich Angehörige mit der anstrengenden Arbeit überfordert und allein gelassen. Schwierig ist für viele auch die Persönlichkeitsveränderung der Demenzkranken. Die Caritas Tirol bietet im Frühjahr Lehrgänge für Angehörige an, erklärt Demenzberaterin Petra Jenewein.

Kommunikation im Vordergrund

In den Lehrgängen stehe die Kommunikation im Vordergrund, „wie muss ich meine Kommunikation anpassen, damit ich besser verstehen kann, wie der andere reagiert“. Es gehe auch um Themen wie Betreuungsangebote oder Trauer, denn Menschen mit Demenz würden sich sehr verändern, so Jenewein. Das bedeute für Angehörige, ein Stück weit Abschied zu nehmen von dem Menschen, wie sie ihn vorher gekannt haben, „damit sie dem Menschen mit Demenz neu gut begegnen können und sich gut auf die Situation einlassen können“.

Die Caritas-Lehrgänge für Angehörige mit Demenz finden im April und Mai in Innsbruck, Zirl und Stams statt. Informieren und anmelden für die Kurse kann man sich bei Susanne Schlesinger unter der Telefonnummer 0676/87306301 oder der E-Mail-Adresse s.schlesinger.caritas@dibk.at.

Demenztag im Studio 3

Am 20. März dreht sich im Studio 3 ORF alles um das Thema Demenz. Aufklärungsarbeit in Workshops leistet der Verein „licht.blicke–demenz.hilfe.tirol“. Dr. Michael Despeghel gibt Tipps, um dem Alter ein Schnippchen zu schlagen - mehr dazu in 11. Tiroler Demenztag: Workshops und Vortrag.