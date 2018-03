Attackierter Mann erlitt schwere Kopfverletzung

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag in Kitzbühel einen 52-Jährigen schwer verletzt. Der am Kopf verletzte Mann musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Gegen 3.20 Uhr versetzte ein bisher unbekannter Täter dem 52-jährigen Österreicher vor einem Lokal in Kitzbühel einen Stoß gegen die Brust. Der Mann torkelte daraufhin rückwärts, kam zu Sturz und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf, wobei er erhebliche Kopfverletzungen erlitt.

Polizei sucht nach Hinweisen

Der Mann wurde zuerst in das Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht und nach einer ersten Behandlung in die Innsbrucker Klinik überstellt. Die Polizei Kitzbühel bittet um Hinweise zur Ausforschung des Täters.