Intensive Felsräumarbeiten in ganz Tirol

Nach dem frostigen Winter wartet auf Tirols Straßenmeistereien im Frühjahr besonders viel Arbeit in Sachen Felsräumarbeiten. Insgesamt gab es in den letzten Monaten rund zehn größere Schadensereignisse - zuletzt in Fiss-Serfaus.

Im ganzen Land werden in den nächsten Wochen Böschungen, Hänge und Steilwände überprüft. Fünf bis zehn Mitarbeiter der jeweiligen Straßenmeistereien und von Spezialfirmen lösen dabei - mit Kletterseilen gesichert - lose Gesteinsteile mit Brechstangen ab.

Land Tirol

Immer wieder Straßenpserren notwendig

Weil die Sturzbahnen des Materials nicht genau vorhergesagt werden können, sind große Sicherheitsabstände und damit auch Fahrbahnsperren notwendig, sagt Bernd Stigger von der Landesstraßenverwaltung. Autofahrer werden hier um Geduld gebeten. Am kommenden Montag starten die Straßenmeistereien Kufstein und Lienz mit den Felsräumarbeiten - die Kössener Straße zwischen Kössen und Schleching wird eine Woche lang untertags komplett gesperrt werden.

Bis Mitte Mai sollen die Arbeiten im ganzen Land abgeschlossen sein. Das Land investiert rund 2,5 Mio Euro jährlich in die Felsräumarbeiten, bei denen hunderte Kilometer Landesstraßen überprüft werden.

E.Mair, Abt. Geoinformation, Land Tirol

Zehn große Ereignisse in diesem Winter

Die Straßenmeistereien aber auch die Landesgeologen blicken heuer auf einen sehr ereignisreichen Winter in Sachen Steinschläge und Felsstürze zurück. So wurden im Landesstraßennetz bislang über zehn größere Schadensereignisse - etwa in Vals oder entlang der Reschenstraße - mit drei bis vier Millionen Euro Schaden sowie zahlreiche kleinere Ereignisse verzeichnet.

Link: