TVB-Tesla-Anschaffung rechtens, aber...

Groß war und ist die Aufregung im Alpbachtal rund um die Anschaffung eines 120.000 Euro teuren Tesla für den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Alpbachtal-Seenland. Jetzt prüfte das Land den Fall rechtlich

Der Sachverhalt sei im Detail geprüft worden, heißt es jetzt seitens des Landes. Durch den Beschluss im Vorstand und Aufsichtsrat des Tourismusverbandes seien alle formalen Gesetzmäßigkeiten eingehalten worden. Die Anschaffung des Teslas sei damit gedeckt und rechtskonform.

Die Verantwortlichen des Tourismusverbandes Alpachtal & Tiroler Seenland wurden aber angewiesen, die Privatnutzung des Elektroautos zu überdenken und die nötige Sensibiltät gegenüber den eigenen Mitgliedern an den Tag zu legen, so das Land Tirol.

ZOOM Tirol

Massiver Widerstand Dutzender Unternehmer

Insgesamt 62 Unternehmen aus der Ferienregion Alpachtal-Seenland wandten sich Ende März in einem Schreiben an das Land Tirol. Die Mitglieder hegten darin Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Führung und Mittelverwendung. Dass die Anschaffung des Tesla zu Werbezwecken für den Tourismusverband sinn- und zweckmäßig sein sollte, wurde ausführlich bestritten. Bis die Sache restlos geklärt ist, überlegten die Unternehmen, keine Tourismusabgabe mehr zu zahlen - mehr dazu in Protest gegen Tourismusverband Alpbachtal.