Drogenring in Tirol ausgeforscht

Im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel konnte die Polizei in Tirol jetzt sieben Personen festnehmen. Sie sind offenbar Mitglieder eines international agierenden Drogenrings. Die Ermittlungen begannen in Wattens.

Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittler im Herbst 2017 auf die Spur eines Drogendealers in Wattens. Er war - wie sich herausstellen sollte - Mitglied einer kriminellen Vereinigung, die Kokain und Marihuana illegal nach Österreich und Deutschland schmuggelte und auch den Vetrieb der Drogen in Tirol organisierte.

Wattens war offenbar Umschlagplatz

Kopf des Drogenrings ist laut Polizei ein 41-jähriger in Italien lebender Albaner. Die sieben festgenommenen Personen im Alter zwischen 22 und 51 Jahren stammen aus Österreich, Deutschland, Serbien, Mazedonien und Italien. Es handelt sich um fünf Männer und zwei Frauen.

Drei Mitglieder dieser Gruppierungen sollen das Kokain und das Marihuana in Wattens übernommen und einen Teil davon für den Vertrieb in Tirol an Unterhändler verteilt haben. Für das übrige Marihuana soll der Weitertransport nach Deutschland organisiert worden sein.

Drogen im Wert von fast einer Million Euro

Ingesamt sollen die Verdächtigen mindestens ein Kilogramm Kokain in Tirol in den Verkehr gebracht und 80 Kilogramm Marihuana illegal importiert haben - Drogen im Wert von fast einer Million Euro. Fünf Personen sitzen in Innsbruck in U-Haft. Der Kopf des Drogenrings konnte mittels EU-Haftbefehl in Italien festgenommen werden.