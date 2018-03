Studenten beziehen Prachtbau in Lienz

In Lienz haben die Mechatronik-Studenten ihren Campus bezogen. Mit Beginn des Sommersemesters sind die insgesamt elf Studenten und fünf Doktoranden in das nagelneue Uni-Gebäude eingezogen. Die offizielle Eröffnung folgt.

Der Bau um sechs Millionen Euro ist zwar noch nicht ganz fertig, die Vorlesungen können aber schon stattfinden. Zurzeit wird an der Einrichtung des Labors gearbeitet.

Lehre aber auch Forschung

Sechs Studenten der Mechatronik stehen im vierten und fünf im zweiten Semester. In den Semesterferien sind sie von den Räumen der Lienzer Wirtschaftskammer in die nagelneue Uni gezogen. Neben der Lehrtätigkeit wird in Lienz auch geforscht.

ORF

Aufnahmen im neuen Uni-Gebäude sind derzeit noch nicht erlaubt. Ein offizieller Termin zur Einweihung wird erst noch bekanntgegeben. Die Uni Lienz kann aber am 13. April bei der Langen Nacht der Forschung begutachtet werden.