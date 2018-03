Skifahrer erlitt schwere Kopfverletzungen

Ein 74-jähriger Skifahrer aus Deutschland hat sich am Freitag bei einer Skikollision in Söll (Bez. Kufstein) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein geflogen und anschließend nach Innsbruck überstellt.

Der 74-Jährige kollidierte am frühen Freitagvormittag im Skigebiet „Skiwelt Wilder Kaiser“ mit einer 55-jährigen Niederländerin. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Alkoholisierter Snowboarder fuhr Frau nieder

Bei einem Zusammenstoß eines stark alkoholisierten Snowboarders mit einer Schweizerin in Ischgl (Bez. Landeck) erlitt die Frau eine schwere Knieverletzung.

Der stark alkoholisierte deutsche Snowboarder im Alter von 29 Jahren fuhr in Ischgl gegen die Schweizer Skifahrerin, die stürzte und sich schwer am Knie verletzte. Sie wurde ebenfalls vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus nach Zams geflogen.