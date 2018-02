Brutale Messerattacke in Innsbruck

In einer Innsbrucker Wohnung soll ein stark Alkoholisierter eine Messerattacke auf einen Mann versucht haben. Er konnte von der Ehefrau des Angegriffenen und den Kindern aus der Wohnung gedrängt werden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, wurde aber erst am Mittwoch bekannt. Gegen 18.45 Uhr tauchte ein stark alkoholisierter, 55-jähriger Mann bei der Wohnung eines ihm bekannten Ehepaars in Innsbruck auf. Nachdem ihm die Türe geöffnet wurde, soll der Mann dann nach Angaben der Polizei mit einem Klappmesser versucht haben, den auf der Wohnzimmercouch sitzenden 45-jährigen Bewohner zu attackieren.

Die Ehefrau des Angegriffenen konnte dem Tatverdächtigen nach einem Handgemenge das Messer abnehmen, erlitt dabei jedoch eine Schnittverletzung an der rechten Hand.

Angreifer mit Kindern aus Wohnung gedrängt

Zusammen mit ihren beiden 18 und 21 Jahre alten Kindern konnte die Frau den Alkoholisierten, bei dem es sich um den Schwager des Mannes handelt, schließlich aus der Wohnung drängen und die Wohnungstüre versperren. Der 55-Jährge flüchtete mit seinem Pkw, konnte aber wenig später in seiner Wohnung im Bezirk Innsbruck-Land festgenommen werden.

Zu den möglichen Hintergründen des Angriffes gibt es bisher keine Angaben, die Befragungen würden nach wie vor laufen, so die Polizei.

In Justizanstalt Innsbruck eingeliefert

In der Wohnung des Festgenommenen wurden zwei Schusswaffen - darunter ein Gewehr - sichergestellt sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft bentragte nach dem Vorfall wegen dem im Raum stehenden Verdacht des vesuchten Mordes die Verhängung der Untersuchungshaft. Dieser Antrag wurde in der Prüfungsverhandlung abgelehnt, damit befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß.