Mpreis mit mehr Umsatz und Mitarbeitern

Das Tiroler Familienunternehmen Mpreis hat im Vorjahr seinen Umsatz auf 877 Millionen Euro steigern können. Ende 2017 beschäftigte die Supermarktkette mehr als 5.400 Mitarbeiter. 150.000 Kunden kaufen täglich bei Mpreis ein.

In Österreich ist der Lebensmittelhandel zum Großteil von internationalen Konzernen dominiert. Nach Angaben von Mpreis ist Tirol das einzige Bundesland, in dem eine regionale Supermarktkette Marktführer ist.

Mpreis

Unternehmensgründung vor 50 Jahren

1968 eröffnete Mpreis seine erste Filiale in Innsbruck, vor 20 Jahren wurde die 100. Filiale eröffnet. In den letzten Jahren expandierte das Tiroler Unternehmen nach Südtirol, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg.

Im Vorjahr eröffnete Mpreis vier neue Filialen - zwei in Salzburg, eine in Tirol und eine in Südtirol. Außerdem wurden zahlreiche Filialen umgebaut und modernisiert. Aktuell betreibt Mpreis 263 Märkte in Tirol, Salzburg, Kärnten und Südtirol.

David Schreyer

Über 4 Prozent Umsatzwachstum im Vorjahr

Auch der Umsatz der Supermarktkette entwickelte sich in den vergangenen Jahren stetig nach oben. Im Vorjahr stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 877 Millionen Euro. Nach Mpreis-Angaben wuchs das Tiroler Unternehmen damit stärker als der Branchendurchschnitt. Bis zu 150.000 Kunden zählt die Supermarktkette täglich.

Mpreis

Die Tiroler Supermarktkette ist einer der größten privaten Arbeitgeber und Lehrlingsausbilder. Ende 2017 waren über 5.400 Mitarbeiter und 220 Lehrlinge bei Mpreis beschäftigt. Heuer will das Unternehmen 80 neue Lehrlinge aufnehmen.

Link: