Viele neue Gesichter im Landtag

Im neu gewählten Landtag werden künftig zahlreiche neue Abgeordnete vertreten sein. Der Altersdurchschnitt ist deutlich gesunken. Durch die Regierungsbildung kann sich die derzeitige Liste aber noch ändern.

Tiroler Volkspartei:

Der 56-jährige Zillertaler Josef Geisler kam 2013 in die Landesregierung und war dort u.a. für Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Energie und Sport zuständig. Zudem war er Landeshauptmannstellvertreter. Er war sechs Jahre lang Bürgermeister von Aschau und 19 Jahre lang Landtagsabgeordneter für die Tiroler Volkspartei, von 2008 bis 2013 zudem deren Klubobmann.

Der 37-jährige Hotelier Mario Gerber zieht erstmals in den Landtag ein. Er ist u.a. Geschäftsführer der Gerberhotels und Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol. Gerber wurde 1981 in Rum geboren.

Die 43-jährige Cornelia Hagele ist seit 2016 Vizebürgermeisterin von Telfs. Die studierte Betriebswirtin und Juristin zieht erstmals in den Tiroler Landtag ein. Sie ist seit 2016 Geschäftsführerin der Immobilien Gmbh der Marktgemeinde Telfs.

Die 34-jährige Kathrin Kaltenhauser ist Landwirtin in Strass im Zillertal. Seit 2013 ist sie Landtagsabgeordnete. Sie ist Bezirksparteiobfrau in Schwaz und Obmann-Stellvertreterin der Österreichischen Jungbauernschaft. Bis 2014 war sie Landesleiterin der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend

Der 58-jährige Hermann Kuenz ist Landwirt aus Dölsach und war bereits von 1999 bis 2003 und seit 2013 Landtagsabgeordneter der ÖVP. Er ist Klubobmann-Stellvertreter, hat an der Universität für Bodenkultur studiert und ist Obmann des Agrar-Klubs.

Heinz Kirchmair wurde 1960 in Innsbruck geboren. Beruflich war er als Postbeamter und Tischler tätig. Seit 2013 sitzt er für die ÖVP im Tiroler Landtag.

Sonja Ledl-Rossmann wurde 1974 in Ehenbichl geboren und war bereits von 2008 bis 2013 Landtagsabgeordnete der ÖVP. Seit 2013 ist sie Mitglied des Bundesrates, 2017 war sie dessen Präsidentin, mittlerweile Vizepräsidentin. Vor ihrer politischen Tätigkeit war Ledl-Rossmann im Pflegebereich tätig. Sie ist zudem u.a. ÖAAB Frauen-Bundesvorsitzende sowie Bezirksparteiobfrau der ÖVP Reutte.

Der 26-jährige Dominik Mainusch ist Bürgermeister von Fügen. Er ist seit 2010 in der ÖVP und in der JVP tätig, so war er etwa Orts- und Bezirksobmann der JVP. Er zieht erstmals in den Landtag ein, mit einem Polster von 5.293 Vorzugsstimmen im Wahlkreis Schwaz.

Der 62-jährige Alois Margreiter ist seit 2013 Abgeordneter zum Tiroler Landtag und Bezirksparteiobmann der ÖVP in Kufstein. Seit 2003 ist er Bürgermeister von Breitenbach am Inn. Er hat diverse Führungsaufgaben in verschiedenen Verbänden und Vereinigungen inne und war als Betriebs- und Wirtschaftsberater tätig.

Der 54-jährige Anton Mattle ist seit 2003 Abgeordneter für die ÖVP im Tiroler Landtag. 2013 wurde er zum 1. Landtagsvizepräsidenten gewählt. Seit 1992 ist er Bürgermeister in Galtür, wo er auch Inhaber eines Elektrotechnikunternehmens ist. Seit 2003 ist er Bezirksparteiobmann der ÖVP in Landeck. Bei der Landtagswahl 2018 hat er 8.012 Vorzugsstimmen verbuchen können.

Der 48-jährige Osttiroler Martin Mayerl ist seit 2013 Landtagsabgeordneter. Zuvor war er politisch als Gemeinderat und seit 2010 als Vizebürgermeister von Dölsach tätig. Der Geschäftsführer des Maschinenrings Osttirol ist zudem ÖVP-Bezirksparteiobmann von Lienz und seit 2004 Aufsichtsratsmitglied bei der Raiffeisengenossenschaft Osttirol.

Beate Palfrader ist 1958 in Hopfgarten im Brixental geboren und war in der schwarz-grünen Regierung u.a. Landesrätin für Bildung, Kultur, Familie, Jugendschutz und Senioren. Vor ihrer politischen Karriere war Palfrader u.a. Lehrerin an berufsbildenden Schulen im Unterland. 2000 wechselte sie unter Ernst Strasser für ein Jahr ins Innenministerium. 2004 wurde sie Direktorin der Tourismusschulen St. Johann. Seit 2008 ist sie in der Landesregierung.

Florian Riedl wurde 1977 geboren, er lebt in Steinach am Brenner. Er arbeitet in der Wildbach- und Lawinenverbauung. Seit 2015 ist er Landtagsabgeordneter und auch Mitglied des Bezirkspartei-Vorstandes Innsbruck-Land.

Die 49-jährige Barbara Schwaighofer ist seit 2013 ÖVP-Landtagsabgeordnete. Seit 2016 ist Schwaighofer Bezirksobfrau im Wirtschaftsbund Kufstein. Schwaighofer betreibt ein Gästehaus und ist Obmann-Stellvertreterin in der Fachgruppe Hotellerie in der Tiroler Wirtschaftskammer.

Johannes Tratter wurde 1962 in Hall geboren und war von 2000 bis 2006 Bezirkshauptmann von Kufstein. Zwei Jahre lang war er Bürgermeister von Hall, bevor er dann 2012 Landesrat wurde. In der schwarz-grünen Regierungskoalition war er u.a. für Gemeinden, Raumordnung, Wohnbauförderung Arbeitsmarktförderung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Jakob Wolf ist 52 Jahre alt. Er ist seit 20 Jahren Bürgermeister in Umhausen und seit 15 Jahren Landtagsabgeordneter. Seit 2013 ist Wolf Obmann des Landtagsklubs der Tiroler ÖVP. Bei der Landtagswahl 2018 hat Wolf über 5.700 Vorzugsstimmen geholt.

Die 58-jährige Patrizia Zoller- Frischauf ist seit 1980 selbständige Fotografin. Die Innsbruckerin war Vizepräsidentin des Österreisichen Wiertschaftsbundes und später Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Auch sie ist seit 2008 in der Landesregierung. In der schwarz-grünen Regierung war sie u.a. zuständig für Seilbahnangelegenheiten, Gewerbe und Industrie, das Landespolizeigesetz und Datenschutz.

SPÖ Tirol:

Elisabeth Blanik wurde 1966 in Lienz geboren und ist dort seit 2011 gewählte Bürgermeisterin. Die studierte Architektin ist seit 2003 Landtagsabgeordnete und Mitglied im Finanzausschuss. 2016 wurde sie zur Vorsitzenden der SPÖ Tirol gewählt.

Georg Dornauer wurde 1983 geboren und ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Sellrain. Im selben Jahr wurde er Vorsitzender im Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter in Tirol, zudem ist der studierte Politikwissenschaftler u.a. Bezirksvorsitzender der SPÖ Innsbruck-Land.

Elisabeth Fleischanderl ist 23 Jahre alt und hat Politikwissenschaften studiert. Sie ist Frauenvorsitzende der SPÖ Schwaz und sitzt für die SPÖ in Vomp im Gemeinderat. Sie zieht erstmals für die SPÖ in den Landtag ein.

Die 47-jährige Claudia Hagsteiner zieht erstmals für die SPÖ Tirol in den Landtag ein. Sie arbeitet als Sportinstruktorin und sitzt im Gemeinderat von Kirchberg.

Benedikt Lentsch ist seit 2017 Vorsitzender der SPÖ Landeck. Der Zammer ist 30 Jahre alt und hat Politikwissenschaft studiert. Auch er sitzt erstmals im Landtag.

Philip Wohlgemuth wurde 1987 in Rum geboren und ist seit Juni 2017 Vorsitzender des ÖGB Tirol. Seit 2013 ist er bereits Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft VIDA. Wohlgemuth war bislang Ersatzabgeordneter im Tiroler Landtag.

FPÖ Tirol:

Der 1975 in Dornbirn geborene Markus Abwerzger ist studierter Jurist und Politikwissenschafter und arbeitet als Rechtsanwalt in der eigenen Kanzlei. Seit 2013 ist er Landesparteiobmann der FPÖ Tirol, seit 2015 sitzt er für die FPÖ im Landtag. Zuvor war er FPÖ-Gemeinderat in Innsbruck und Klubobmann im Gemeinderatsklub.

Evelyn Achhorner wurde 1965 in Hall geboren und ist seit 2016 Frauenvorsitzende der FPÖ Tirol und Stadtparteiobmann-Stellvertreterin bei der FPÖ Innsbruck. Bei der Innsbruck-Wahl 2000 war sie FPÖ-Spitzenkandidatin. Die freiberufliche Architektin zieht erstmals in den Landtag ein.

Der 42-jährige Alexander Gamper ist seit 2014 Stadtparteiobmann der FPÖ Kitzbühel. Ein Jahr später wurde er Mitglied im FPÖ Tirol-Landesparteivorstand, seit 2017 ist der stv. Bezirksparteiobmann in Kitzbühel. Er zieht erstmals in den Landtag ein.

Der 34-jährige Patrick Haslwanter lebt in Gnadenwald und ist Obmann des Freiheitlichen Familienverband Tirol. 2010 wurde er nach parteiinternen Streitigkeiten von FPÖ-Obmann Strache aus der Partei ausgeschlossen. Seit 2014 ist er wieder Bezirksparteiobmann-Stellvertreter in Innsbruck-Land. Er leitete den FPÖ-Wahlkampf für die Landtagswahl 2018.

Christofer Ranzmaier ist Landesparteisekretär der FPÖ und wurde 1987 in Kufstein geboren. Von 2016 bis 2017 war er in Kufstein Gemeinderat, seit 2018 ist der stellvertretender Stadtparteiobmann. Zudem ist er seit 2017 Obmann im Ring Freiheitlicher Jugend Tirol.

Die Grünen Tirol:

Die 39-jährige Ingrid Felipe ist seit 2013 stellvertretende Landeshauptfrau. Die gebürtige Hallerin und studierte Betriebswirtin wurde 2009 Landessprecherin der Tiroler Grünen, 2010 Gemeinderätin in ihrer Wohngemeinde Rum und 2012 Landtagsabgeordnete. 2017 war sie bis zur Nationalratswahl vier Monate lang Bundessprecherin der Grünen Bundespartei. In der schwarz-grünen Landesregierung war sie u.a. für Umwelt, Naturschutz, Verkehr und Nachhaltigkeit zuständig.

Die 1968 in Lienz geborene Gabriele Fischer hat an der BOKU in Wien Landschaftsplanung studiert und ist seit 2009 als selbstständige Landschaftsplanerin tätig. Bereits seit 1999 ist sie Sprecherin des „Arbeitskreises für besondere und kranke Kinder“. Fischer wohnt in Innsbruck.

Georg Kaltschmid wurde 1980 in Innsbruck geboren und ist Gastwirt und Hotelier in Walchsee. Seit 2012 ist er Vorstand im Tourismusverband Kaiserwinkel. Kaltschmid zieht erstmals in den Tiroler Landtag ein.

Der 34-jährige Stubaier Gebi Mair ist seit zehn Jahren Landtagsabgeordneter und wohnt in Innsbruck. Der Klubobmann der Tiroler Grünen hat Politikwissenschaft in Innsbruck studiert und ist seit 2000 bei den Tiroler Grünen aktiv. 2006 war er grüner Gemeinderat in Innsbruck.

Liste Fritz:

Für die Liste Fritz sitzt erneut deren Klubofrau Andrea Haselwanter-Schneider im Tiroler Landtag. Die 49-jährige Oberperferin ist diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und war vor ihrer politischen Karriere Lehrerin am AZW Innsbruck sowie Universitätsassistentin an der UMIT in Hall.

Neu in den Landtag zieht für die Liste Fritz der 44-jährige Markus Sint ein. Der gebürtige Kartitscher, der in Götzens wohnt und dort auch Gemeinderat ist, hat nach seinem Politikwissenschafts- und Geschichtestudium in Innsbruck zehn Jahre lang als Journalist für den ORF Tirol gearbeitet. 2008 wechselte er als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur neugegründeten Liste Fritz.

NEOS Tirol:

Der 37-jährige Stubaier Dominik Oberhofer ist Hotelier und Geschäftsführer und seit 2016 Landessprecher von NEOS Tirol. Von 2001 bis 2009 war er Landessprecher der Paneuropabewegung Tirol. Er studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck.

Auch der 1963 in Innsbruck geborene Andreas Leitgeb zieht für NEOS in den Tiroler Landtag ein. Seit Ende 2017 ist er Finanzreferent von NEOS Tirol. Er arbeitet als Fachbereichsleiter in der Landespolizeidirektion Tirol. 2013 war Leitgeb auf Listenplatz 3 der Liste Gurgiser, die den Einzug in den Landtag knapp verfehlte.

