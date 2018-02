Franzose als mutmaßlicher Betrüger verhaftet

Die Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Der 48-jährige Franzose soll in Ladis (Bezirk Landeck) einen Diebstahl begangen, sich außerdem in ein Hotel eingemietet und nicht bezahlt haben.

Der 48-jährige Franzose begann kurz vor Weihnachten mit den Einbrüchen. Da soll der Mann in ein Hotel in Ladis eingedrungen sein. Dort soll er einen Kasten in der Rezeption aufgebrochen und eine Geldtasche mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen haben.

Am Donnerstag wollte sich der Mann in ein Hotel in Nauders einmieten. Sein Pech war allerdings, dass ihn die Chefin des Hotels erkannte, denn bereits im Dezember hatte er dort ein Zimmer bezogen, es aber nie bezahlt.

Franzose wurde in Justizanstalt Innsbruck gebracht

Die Polizei wurde verständigt, und der Franzose konnte kurze Zeit später in Nauders festgenommen werden. Ihm konnte neben dem Einmietbetrug auch der Einbruchsdiebstahl in Ladis nachgewiesen werden. Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.