7.718 Babys: Geburtenüberschuss in Tirol

Österreich und auch Tirol weist für 2017 eine positive Geburtenbilanz auf. 87.258 Babys wurden bundesweit geboren. In Tirol ergab sich ein Geburtenüberschuss: Es kamen um 1.856 mehr Kinder auf die Welt als Menschen gestorben sind.

7.718 Babys sind 2017 in Tirol zur Welt gekommen, das ist ein Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zu 2016, so die Statistik Austria in ihrer Auswertung. Damit ergebe sich ein starker Geburtenüberschuss, heißt es. Und damit liegt Tirol im Österreich-Vergleich nach Wien und Oberösterreich an dritter Stelle.

APA/dpa/Mascha Brichta

Einen Rückgang gab es hingegen bei den Eheschließungen in Tirol. Nur 3.839 Paare gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort, das ist ein Minus von 1,7 Prozent. Im Burgenland, Kärnten und Oberösterreich traten hingegen mehr Paare vor den Traualtar als 2016.

